В Канаде, в провинции Квебек произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали недалеко от Монреаля в провинции Квебек.

Об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

Землетрясение произошло в ночь ночь на воскресенье, 29 марта. Магнитуда толчков была 3,6 баллов.

По имеющимся данным, эпицентр находился в семи километрах к северу от Монреаля на глубине около 10 км. Толчки продолжались около 10 секунд. Это второе землетрясение вблизи Монреаля в текущем месяце, первое магнитудой 3,3 было зафиксировано 6 марта.

Местные СМИ отмечают, что землетрясение, которое было зафиксировано в 03:20 в воскресенье по местному времени, не привело к каким-либо разрушениям. Оно лишь разбудило некоторых горожан Монреаля.

Ранее "Страна" писала, что Греции в ночь на субботу, 21 марта, произошло два землетрясения. Магнитуда землетрясений была 4,3 и 5,6 балла.

Также мы рассказывали, что по меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в восточной Турции.