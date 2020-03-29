Водителя роты конвойной службы Национальной полиции в Черкасской области подозревают в совершении смертельного ДТП. Предварительно, он нарушил правила дорожного движения, создал аварийную ситуацибю, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, 28 марта 2020 года около 17:40 в селе Заячковка, Христиновского района Черкасской области полицейский за рулем автомобиля Daewoo во время движения на закругленном участке улицы не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил дерево.

Автомобиль сгорел, один из пассажиров от полученных травм погиб на месте происшествия, другая пассажирка и водитель с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Видео: YouTube/Державне бюро розслідувань

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия следователи ГБР провели первоочередные следственные действия. Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Фото: ГБР

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