Жительница села Коленковцы в Черновицкой области Елизавета заразила десятки односельчан, в том числе близких родственников. Она записала видеообращение к землякам, в котором попросила за это прощения. А также со слезами умоляла людей не срывать злость на ее детях и внуках.

Запись Елизавета сама рассылала односельчанам через социальные сети.

Недавно женщина вернулась из Италии, где была на заработках. Вероятно, там она была инфицирована. Приехав домой, Елизавета активно и много общалась с жителями села Коленковцы. Например, участвовала в митингах под обладминистрацией, на которых обитатели трех сел выступали за создание объединенной территориальной громады, разговаривала с главой своего села.

В итоге она заразила своих детей и внуков, главу села и еще несколько человек, которые сейчас лежат в больнице с коронавирусом. Вместе с Коленковцами жесткие карантинные меры ввели в Топоровцах, Бочковцах и Грозненцах. Между населенными пунктами выставили блок-посты, все дороги и даже тропинки перекрыли шлагбаумами.

В видео Елизавета сообщила, что сама уже выздоровела и находится дома. Она пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Затем она сказала, что слышала о желании сельчан сжечь ее дом и расправиться с ее семьей. По ее словам, ее близкие никуда не выходят и в страхе сидят на сумках с документами.

"Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – с плачем рассказала женщина.

Она пожаловалась на то, что в доме нет припасов еды, кроме макарон. Она и ее родные боятся выйти за продуктами, опасаясь гнева соседей.

Видео: YouTube/ NEWS UA - НОВИНИ УКРАЇНИ

"Убейте, расстреляйте, сделайте со мной, что хотите, только оставьте моих детей. Поверьте мне, что никакая мама, никакая бабушка не могла принести в свою хату, своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – взмолилась Елизавета.

В конце ролика он упала на колени с просьбой оставить в покое ее потомков.

Односельчане, 14 из которых заразились коронавирусом, уверяют, что сначала были злы на Елизавету, которая не соблюдала карантин. Однако после видеообращения смягчились. А поджигать ее хату никогда и в мыслях не имели.

Ранее "Страна" писала, что Черновицкая область поначалу лидировала в Украине по количеству заболевших, так как туда вернулось много трудовых мигрантов.

Также мы рассказывали, как из-за коронавируса заробитчане вынуждены были бросать работу в Европе и бежать домой.