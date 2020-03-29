В понедельник, 30 марта, в Украине ожидается похолодание. В некоторых областях Украины ожидается мокрый снег. Самыми холодными будут западные области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Самыми холодными в Украине в понедельник, 30 марта, станут Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск. Там ожидаются +2...+5 градусов днем и 0...+5 ночью. Житомир, Хмельницкий, Черновцы и Ужгород будут чуть теплее - до +8 днем и до +4 ночью. Во всех этих областях ожидается мокрый снег.

В Чернигове, Киеве и Сумах ожидается +9...+12 днем и +3...+6 ночью. Черкасы, Полтава, Харьков, Луганск, Донецк, Днепр и Кропивницкий будут теплее +12...+15 днем и +3...+5 ночью. В Запорожье ожидается до +17 тепла. Осадков не предвидится.

Юг Украины - Одесса, Николаев, Херсон и Крым будут самыми теплыми - +14...+18 градусов днем, до +5 ночью, без осадков.

Скриншот: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" писала, что в конце марта в стране возможен снег.

Также мы рассказывали, что синоптики предупредили о похолодании до -9 градусов.