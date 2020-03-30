В ходе подготовки проекта изменений в госбюджет на 2020 год в Кабмине обновили макроэкономический прогноз. Из-за коронавируса предполагаемая инфляция вырастет с 5,5% до 8,7%, а средний курс гривны упадет с 27 до 29 грн/$1.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"При разработке изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - написал он.

Уточняется, что новый прогноз готовился в сотрудничестве с экспертами Министерства финансов, Международного валютного фонда, Национального банка Украины и независимых аналитических организаций.

Согласно новым прогнозам, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн. Ранее он оценивался в 4,51 трлн грн. Прогноз безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%, а размер среднемесячной зарплаты - с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн, что с учетом инфляции соответствует уровню 2019 года.

Скриншот, инфографика: t.me/Denys_Smyhal

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал для Украины краткосрочную экономическую рецессию из-за карантина. В том числе, в Украине сократится ВВП, что вызовет сокращение поступлений от налогов.