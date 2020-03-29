Министерство охраны здоровья обновило алгоритмы оказания помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в домашних условиях. Новые правила вступили в силу сегодня, 29 марта.

Об этом сообщается в Facebook МОЗ.

Согласно новым алгоритмам амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19, при легкой форме заболевания, отсутствии риска осложнений, а также выздоравливающих пациентов, которые уже не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить амбулаторно, то есть в домашних условиях.

При этом врачи должны обеспечивать постоянный контроль текущего состояния пациента и его контактных лиц по телефону. Или же врачи могут выезжать для консультаций к пациенту, соблюдая правила инфекционного контроля. Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь по месту жительства, и контактные лица пациента обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Амбулаторное (домашнее) лечение строго запрещено в случае, если пациент находится в группе риска по развитию осложнений или имеет симптомы, характерные для средне-тяжелого и тяжелого течения болезни. К таким симптомам относятся:

удушье;

затрудненное дыхание;

увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

кровохарканье;

желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);

изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

В МОЗ добавили, что затруднение дыхания при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни. Поэтому медработникам рекомендуется особенно активно наблюдать за больными именно в этот период.

Соответствующие государственные положения уже утверждены приказом Минздрава Украины "Организацию оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)". Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и адаптированы к потребностям системы здравоохранения Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в украинских больницах ждут протоколов МОЗ, в которых прописано, какие препараты и при каких симптомах должны назначаться пациентам с коронавирусом.

Мы также писали, что для агитации за соблюдение карантина МОЗ подключил певца Олега Винника.