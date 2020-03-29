В Нью-Йорк вошли подразделения армии США и национальной гвардии в рамках борьбы с коронавирусом в городе.

Об этом сообщают очевидцы с места событий.

Так, в сети появились фото и видео, на которых изображены армейцы с военной техникой прямо посреди Нью-Йорка. По улицам города проехали колонны, состоящие из автомобилей "Хамви" с прицепами и грузовиков.

Скриншот: Instagram

Также известно, что инженерный корпус американской армии приспособит 10 тысяч гостиничных номеров и других жилых помещений для оказания помощи зараженным коронавирусной инфекцией, так как их количество стремительно растет.

Скриншот: Instagram

В свою очередь командир инженерного корпуса Тодд Симонайт заявил, что для госпитализации инфицированных могут быть задействованы и спортивные арены города. По словам военнослужащего, в короткий срок все занятые армией помещения будут превращены в "объекты, подобные отделениям интенсивной терапии".

Напомним, что ранее в субботу, 28 марта, президент США Дональд Трамп сообщил о возможности введения карантина в штате Нью-Йорк и прилегающих к нему территориях.

Ранее мы писали, что лидером распространения вируса стали США с 124,665 случаями заражения. За последние сутки больных стало на 19 372 человека больше.