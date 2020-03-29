На Закарпатье у 19 людей, которые контактировали с инфицированной коронавирусом жительницей Мукачево, обнаружен коронавирус. Образцы анализов теперь отошлют в Киев на дополнительную проверку.

Об этом сегодня, 29 марта сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.

По словам чиновника, Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, у контактировавших с жительницей Мукачево, у которой пидтвердили Covid-19.

"Среди 51 установленных контактных лиц, у 19-ти, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина! Все лица, которые были определены, как контактные, находятся с 23 марта 2020 в самоизоляции", - пишет глава области.

Гетманенко отметил, что состояние здоровья пациентов находится под контролем врачей первичного уровня. Также сообщается, что анализы всех людей, у кого подтвержден коронавирус, пришлют в Киев в референс-лабораторию Минздрава.

Скриншот: Алексей Гетманенко в Фейсбук

Напомним, что первый случай коронавируса на Закарпатье был зафиксирован в четверг, 26 марта.

Ранее мы писали, что по последним данным в Украине 418 больных коронавирусом. При этом у 109 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.