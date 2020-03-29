Назначенный 4 марта министром финансов Украины Игорь Уманский может уйти в отставку. Такое решение приняли народные депутаты фракции "Слуги народа".

Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".

Причины увольнения главы Минфина и имя его возможного преемника пока не известны, как пишет канал.

У Зеленского приняли решение уволить министра финансов Уманского. Об этом сообщили сегодня на собрании депутатов от "Слуги народа". Новую кандидатуру не называют.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об Уманском и других лицах из нового кабинета Дениса Шмыгаля.

Мы также приводили декларации о доходах членов нового правительства. Например, на счетах Уманского лежит 61 115 грн, а на двоих с супругой у него $25 000 и €12 000 наличных средств.