Народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Ермак уже заявил, что подаст по поводу публикации заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Посты Лероса и руководителя Офиса Зеленского появились в Facebook 29 марта с интервалом в час.

Лерос разместил 11 роликов, судя по датам, снятых 20 августа, 16 и 23 сентября и 3 октября прошлого года.

"Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", - написал Лерос на своей странице.

В роликах слышно, как, предположительно брат Андрея Ермака Денис и его собеседники обсуждают должности - в частности, назначения "красивой девочки" на должность "Внешэкспоцентра" или ТРК "Украина", сопротивляются назначению Алексея Данилова на должность секретаря СНБО и ряд других вопросов.

Вот, что звучит в роликах:

(лиц собеседников не видно, но судя по разговору в нем Денис Ермак не участвовал)

- Смотри, это... Не важно. Но он мне привез пять.

- Ну, привез пять.

- У него ж@па, у него позабирали..., он рассчитался с мусорами... Я как бы мог сделать бэк, могу...

- Ну, блин девочка – хорошая, не это самое. Тут же знаешь, чисто человеческая точка зрения. Получить деньги – это вопрос принципа. А то, что мы ей поможем, это по-любому.

- Там то пять или это пять? Я просто не разбираюсь.

- Давай сделаем так: Денису говорить не надо, Денис берет четыре из пяти. По $500 раскинем, б@я. Это твои друзья.

- Это мои друзья, давай тогда по штуке.

- Ты думаешь, ему это надо зyать?

- Ну а какая разница? Мы же по-честному все делаем.

-Иди в туалет, сумку возьми с собой, там где-то закроемся, это будет правильно

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".

предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.

С: Я перекину резюме?

Собеседник: Мы говорим о Киевской таможне.

предположительно Денис Ермак: Мы работаем.

С: То есть никакой информации вам обо мне…

ДЕ: Нет, ну она есть информация. Я хотел, что бы вы рассказали.

С: Биографическая справка или…

ДЕ: Нет, по работе.

С: Я вообще, когда сюда шел, мне говорили, что там уже вопрос решенный. Замминистра в Мининфраструктуры курирует залізницю. Это та информация, которая у меня есть. Я имею информацию по электронной таможне, потому что раньше, работая в..., я был включен в делегацию соединенного штаба вместе с руководителями информационной таможни.

ДЕ: C ... знакомы?

С: Нет, не знакомы. Ну, Валентин Шуляк, Олег Николаев, ..., люди, которые возглавляли информационную таможню. Скажем так, я много занимался этим вопросом, но у меня немножко другая специализация.

ДЕ: Не, ... У нас таких вопросов не стоит.

С: 45 миллионов, извините. Я как бы эти деньги видел. Мне очень нравится эта сумма.

ДЕ: Сейчас приедет брат. Я поеду на Банковую. Мы все обстоятельства переговорим.

С: ... подтверждает: осуществить хотя бы на 10% имеет возможность только НАТОвская и у ЕС вот эта х@ня. Там только спутник.

ДЕ: 45 миллионов не дают спокойно жить.

С: Я даже знаю компании, которые будут летать. Я даже знаю, кто будет покупатель. Все знаю. Ты понимаешь ... Такой профи – пять лет стаж. Или семь? В мусарке считается?

ДЕ: Дядь, уже семь лет прошло, шесть.

С: Я в курсе..., за Мировой банк.

C: Конкурс, он подаст пусть документы. Вообще не вопрос, пусть делает... Чтоб вот не через ж@пу и что-угодно. А вот, конкурс. То есть подает обязательно. Я ж всех своих прогоняю, я ж перестраховываюсь, чтоб никто ... Я сначала напрямую, а потом параллельно, Верховная Рада, это самое..., получаю имена, конверты .... То есть все как бы по-правильному..., - человек с голосом, похожим на Дениса Ермака.

ДЕ: Сейчас еще важно, кого назначат секретарем СНБО. Не дай Бог, Данилова.

ДЕ: Принимают решение – окей. Не принимают – заходим с другого пути. Вот это, что мы можем предложить. Первым лицам сказать, что все нормально, дать рекомендации... Будет принято решение – зашибись. Не будет – пожалуйста, у нас есть альтернативные варианты.

Ермак идет в суд

В ответ на публикацию "слуги народа" Ермак заявил, что сегодня подаст заявления в СБУ и ГБР по поводу распространенных видео с его братом Денисом.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - сообщил глава ОП.

Также Ермак рассказал, что Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов.

"Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью. Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", по которым начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел", - констатировал Ермак.

В заключение он посоветовал нардепу "подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово лжи".

Ранее "Страна" писала, что Гео Лерос на днях публично обвинил Ермака в коррупции. Источники в "Слуге народа" считают, что это месть Ермаку со стороны экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, с которым связан нардеп Гео Лерос. Сам Богдан это отрицает.