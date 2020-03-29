После ужесточения карантина в Австралии, всех прилетающих в Сидней людей отвозят в местные отели на обязательную изоляцию и забирают у них ключи. За пределы номера выходить запрещается.

Об этом сообщает Syndey Morning Herald.

Так, всех прибывших в аэропорт сопровождают в отель при помощи конвоя полиции и военных. При этом государство покрывает дневные расходы постояльцев гостиниц в пределах $90 в день. Уборка в номерах исключена.

Одна из изолированных рассказала, что окна в ее отеле не открываются, а сама комната очень пыльная. При этом только обед ей обошелся в $51. Также дискомфорт доставляет отсутствие химчистки.

"У некоторых людей нет сменной одежды на период в две недели. Не ясно, сможем ли мы вообще постирать белье", - сказала она.

По словам комиссара полиции штата Мика Фулера, недовольные будут всегда.

Напомним, сегодня, 29 марта, министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране зафиксированы первые признаки снижения темпов роста числа зараженных коронавирусом Covid-19.

Также "Страна" писала, что с пятницы, 19 марта, власти Австралии закрыли границу из-за эпидемии коронавируса.