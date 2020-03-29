В эти минуты фракция "Слуга народа" встречается с кандидатами на должности министров здравоохранения и энергетики. Оба потенциальных члена Кабмина связаны с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.

Об этом народные депутаты сообщили "Стране", передает телеграм-канал "Политика Страны" в воскресенье, 29 марта.

Так, на пост главы Минздрава номинируется экс-губернатор Одесской области Максим Степанов, а на пост министра энергетики Ольга Буславец, которая до недавнего времени занимала пост директора департамента энергетических рынков Минэкоэнерго.

Стоит отметить, что Степанова связывают с партнером олигарха Игоря Коломойского, Палицей, а Буславец - с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на народных депутатов сообщали, что глава Минздрава Илья Емец решил уйти в отставку. Однако позже ведомство опровергло эту информацию.

Напомним, что украинский парламент на внеочередном заседании может утвердить руководителей трех министерств - Минкульта, Минэнерго и Минфина.