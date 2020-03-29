Президент Украины Владимир Зеленский во время карантина собрал на совещании представителей Кабинета министров и глав государственных ведомств, которые отвечают за предотвращение распространения коронавируса Covid-19.

Об этом говорится на сайте президента.

Так, совещание было организовано при помощи средств связи. В ней участвовали представители правительства, правоохранителей, Генштаба и СНБО.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди по вещам, необходимым для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сказал Зеленский.

Кроме того, поднимался вопрос спекуляции на теме медицинских масок.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой", - подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, второй самолет из Китая с медицинским оснащением для украинских медиков, полицейских и военных приземлился в Борисполе.

Также "Страна" писала, что Владимир Зеленский сообщил о финансовой помощи, которую может получить Украина в случае принятия требуемых МВФ двух законов на внеочередном заседании Рады в понедельник, 30 марта.