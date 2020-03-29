План на сбор акцизного налога со спирта в марте превысил норму в почти 6 раз. Это связано с ужесточением контроля за нелегальным производством и сбытом, а также карантином и производством антисептиков.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

"Государственная налоговая служба совместно с Национальной полицией, налоговой милицией и другими правоохранительными органами за считанные месяцы продемонстрировали, что вывод спиртовой отрасли из тени не только возможен, но и неизбежен. Сегодня, когда отрасль реагирует на повышение спроса на антисептики увеличением объемов производства, заблаговременно проведенные беспрецедентные меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом спирта принесут дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет", - заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Отмечается, что ГП "Укрспирт" получает все больше поступлений с акцизного налога, начиная с конца 2019 года. Так, в декабре 2019 предприятие получило с акцизов на алкоголь 37,7 млн гривен. В январе 2020 этот показатель составил уже 41,2 млн. В феврале с акцизов на алкоголь "Укрспирт" получил 43,3 млн грн, а за первых 25 дней марта - уже 127, 8 миллионов.

То есть, за первый квартал 2020 года план по акцизному налогу на алкоголь уже перевыполнен в 2,4 раза. В то время как план по продаже спирта за март перевыполнен в 5,7 раз или на 44,4 миллиона гривен.

Напомним, в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Дольше всего вирус живет на металле, но заразность вируса значительно снижается уже через 3 часа.

Как сообщала "Страна", на фоне общей паники из-за страха заболеть коронавирусом, каждый пытается обезопасить себя и своих близких от инфекции, укрепляя иммунитет. В ход идут как инновационные методы, придуманные во времена пандемии коронавируса в мире, так и “методы бабушек” в борьбе с обычной простудой.

Также "Страна" писала, что наряду с антисептиками для рук самым дефицитным товаром в Украине стали маски для лица. Носить их уже нужно не по желанию, а в обязательном порядке - без маски часто не пускают ни в магазин, ни в аптеку.