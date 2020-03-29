В проект изменений в бюджет Украины на 2020 год, которые Рада должна рассмотреть на внеочередном заседании 30 марта, внесли изменения. Финансирование Минкульта хотят урезать меньше, чем планировалось. В частности, сохранят статьи по государственной поддержке кинематографии и национальных театров.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Получила предварительную таблицу по секвестру бюджета. Сейчас ситуация для культуры выглядит следующим образом: отвоевали на государственную поддержку кинематографии 450 млн грн (-303,3 млн грн). Нам удалось максимально, насколько это возможно, сохранить финансовую поддержку национальных театров в размере 1,265 млрд грн (уменьшилась на 120 млн грн). В целом это достаточно большая сумма. Однако, обеспечение деятельности Украинского института книги практически полностью утрачено. Осталось всего 2216 млн грн (-129,5 млн грн)", - написала Кравчук.

По словам нардепа, сейчас основные проблемы заключаются в финансировании Украинского культурного фонда и Общественного ТВ. УКФ получит 150,86 млн грн (-546,57 млн ​​грн), а у Национальной общественной телерадиокомпании Украины забирают 478,31млн грн.

"Таким образом уже нет средств на погашение долгов НОТУ перед Евроньюс, а следовательно счета будут заблокированы. Если найти средства и погасить долг, то в Кабмин вернулись бы 15 млн евро, которые Евроньюс заблокировал 3 года назад в Швейцарии. Это были гарантийные средства правительства. В противном случае компания прекратит свое существование", - написала Евгения Кравчук.

Также, по ее словам, полностью исключается поддержка туризма. Кравчук заявила, что разделяет мнение правительства по программе мобильности молодежи, для которой сейчас не время. По ее мнению, 100 млн на капитальное строительство музеев логичнее перенести на следующий год.

"Между тем половина средств на госфинансирование партий осталась. Политическая партия "Слуга народа" уже отказалась от государственной поддержки, однако остальные партии так и остались "на совести" бюджета. Надеюсь, правки еще будут внесены до заседания правительства в 18:00. Иначе за такой проект бюджета голосовать не буду", - заявила нардеп.

А что касается финансирования Института нацпамяти, по данным Кравчук, его хотят сократить вдвое. Отметим, ранее предварительно речь шла о сокращении финансирования Украинского института национально памяти на 67,2 млн гривен: вместо 129,9 млн на него планировалось выделить 62,6 млн гривен.

Скриншот: Facebook/ Yevheniya Kravchuk

Напомним, "Страна" уже подробно описывала, как Кабмин изначально планировал перекроить бюджет в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. В частности, ожидалось существенное сокращение бюджета Министерства культуры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Между тем, по статье расходов Минкульта шли миллионы гривен на различные проекты по "патриотическому воспитанию", которые осваивались разного рода националистическими организациями. Мы разбирались, отберут ли у националистов бюджетные миллионы.