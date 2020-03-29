Председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский в ходе брифинга в воскресенье, 29 марта, сообщил о госпитализации 23 зараженных коронавирусом украинцев. Среди них есть ребенок – он в тяжелом состоянии.

Слова чиновника приводит "Укринформ".

"Все зафиксированные больные с положительными результатами госпитализированы. Состояние у всех удовлетворительное, только один ребенок из Черновицкого района, которая находится в Могилев-Подольской больницы, имеет тяжелое состояние. Но в течение последних часов, на утро, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка", - сказал он.

Также, по словам Скальского, по состоянию на утро в Винницкой области зафиксированы 78 подозрений на коронавирус. Подтвердился лабораторно он у 39 людей, а при помощи тестов – у 23 украинцев, среди которых двое детей.

Тесты еще 16 украинцев сейчас находятся на изучении.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев коронавируса. При этом у 109 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.

Также "Страна" писала, что с вечера субботы, 28 марта, въезд в Винницу ограничили. Полиция предупреждает, что попасть в город можно с трех направлений: киевского, немировского и хмельницкого.