Эпидемия коронавирусной инфекции в Китае остановлена.

Об этом в воскресенье, 29 марта, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает информационное агентство Xinhua.

По его словам, судя по данным по коронавирусу в стране на 28 марта, количество активных подтвержденных случаев заражения коронавирусом внутри страны упало ниже 3 тысяч.

Тем не менее, в Китае увеличивается количество завозных случаев коронавирусной инфекции, которых по состоянию на субботу стало 693. В связи с этим власти заявили о возможности нового витка распространения SARS-CoV-2 в стране.

В то же время, по последним данным ВОЗ в США количество зафиксированных случаев коронавируса перевалило за 85 тысяч. Умерли 1243 инфицированных человека. В связи с этим американские власти установили слежку над гражданами через смартфон, чтобы отследить распространение коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, что на данный момент в Украине зафиксировано 418 случаев коронавируса. При этом у 109 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.