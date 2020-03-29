Сегодня вечером, 29 марта, в зале Верховной Рады планируется встреча главы парламента с представителями партий и фракций.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил анонимный источник во фракции "Европейская солидарность".

"Руководство парламента собирает руководителей фракций и групп, говорят, рабочая встреча", - рассказал собеседник агентства.

Другой источник в Верховной Раде сообщил, что совещание состоится в 18:00, 29 марта.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров урежет зарплату и премии государственным чиновникам и членам наблюдательных советов до конца 2020 года.