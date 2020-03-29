Пока одна часть украинцев пытается прорваться сквозь перекрытую границу, чтобы вернуться на родину, в полицию даже на карантине продолжают поступать заявления о мошенничестве с трудоустройством за рубежом.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

В частности, в минувшую субботу, 28 марта, в полицию обратилась 31-летняя киевлянка. Женщина пожаловалась, что ее обманул некий работодатель, обещавший трудоустройство в Евросоюзе. Фирму по "подбору работы" потерпевшая нашла в интернете.

Непонятно, каким образом должно было состояться трудоустройство, если границы и авиасообщение с Европой прекращены, и почему эти факты не насторожили соискательницу. Всеобщий локдаун не помешал доверчивой девушке встретиться с неким дельцом на улице Немировича-Данченко в Киеве и передать ему 22 тысячи гривен для оформления документов по трудоустройству.

После получения денег "работодатель" на связь выходить перестал. Полиция начала расследование по ч.1 ст.190 УК Украины - мошенничество.

Напомним, в карантинном Киеве активизировались аферисты и мошенники "на доверии". Так, мошенники проворачивают схемы с карточными счетами киевлян и интернет-покупками дефицитных нынче средств индивидуальной защиты в интернете.