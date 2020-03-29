В Одессе произошла стычка между активистом и владельцем автомобиля, на стекле которого была наклейка с портретом Иосифа Сталина. Полиция зафиксировала нарушение закона о советской символике и теперь фанату генсека СССР грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщили журналисты издания "Odessa.online".

Наклейка со Сталиным и надписью "При мне такого не было". Фото: Facebook

Так, по словам активиста Демьяна Ганула, они с другом заметили авто, на стекле которого была размещена наклейка с изображением Сталина. На просьбу снять портрет владелец машины ответил отказом. Вскоре, после того как активист стал угрожать нарушителю полицией, тот позвал на помощь своих друзей.

"Пока мы ждали полицию, поддержать владельца авто пришли где-то 15 титушек. Они предпринимали несколько попыток на нас напасть. Второй раз при сотрудниках полиции. Так как их было 15, а нас только двое, я вынужден был выстрелить в воздух, после этого сотрудникам полиции удалось их успокоить", - рассказал Ганул.

Позже полицейские установили личность владельца автомобиля с запрещенной символикой. Им оказался 45-летний одессит. По данному факту было открыто производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Теперь нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Стоит отметить, что фигура Иосифа Сталина нередко становится причиной перепалок на постсоветском пространстве. Так, в Италии дальнобойщик из Беларуси чуть не убил своего коллегу из Украины из-за политического спора.

Ранее мы писали, что российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе также подрались из-за Сталина в ходе прямого эфира.