Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что у него с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "жесткая и откровенная конфронтация", которая касается дальнейшего курса Евросоюза.

Слова политика приводит DW.

Так, речь идет о первой в истории Евросоюза эмиссии общеевропейских бондов для привлечения заимствований с целью стимулирования экономики и поддержки наиболее пострадавших стран ЕС. На них настаивает Италия и Испания, которые больше других пострадали от коронавируса.

Специально для решения данного вопроса в четверг, 26 марта, проводиллась шестичасовая видеоконференция. Однако результаты оказались неудовлетворительными. Теперь министры финансов стран-участниц Евросоюза в течении двух недель обязаны выработать подход, который будет одобрен Римом и Мадридом.

"Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования", - сказал Конте.

По словам Конте, речь идет "не просто о разногласиях" между ним и Меркель, имевших место 26 марта, а о "жесткой и откровенной конфронтации" относительно дальнейшего курса ЕС.

Как отмечает агентство AFP, вся зона евро в ближайшие месяцы погрузится в рецессию. Италии же фактически угрожает экономический коллапс, после того как она - первой из европейских стран - 12 марта заморозила практически весь свой бизнес.

По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса, Италии коронавирусом заразились уже 86 498 человек.

Согласно прогнозу, зона евро погрузится в зону рецессии уже в ближайшие месяца. Италии из-за этого угрожает экономический коллапс, поскольку она одна из первых заморозила свой бизнес.

Напомним, что в южных регионах Италии, где из-за тотального карантина многие люди, получавшие зарплату в конвертах, остались без средств существования, существует большая опасность возникновения беспорядков и восстаний - в городах уже звучат призывы к разграблению супермаркетов. Власти заявляют о необходимости введения гарантированного дохода.

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