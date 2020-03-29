После того как Испания вернула производителю в Китай партию бракованных тестов на коронавирус, Нидерланды приняли решение отозвать 600 тысяч китайских медицинских масок стандарта FFP2 из-за несоответствия нормам качества.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Всего Нидерланды закупили 1,3 миллиона китайских медицинских масок. Из них 600 тысяч оказались несоответствующими нормам качества. Министерство здравоохранения страны уже распределило некачественные маски между несколькими больницами, которые борются со вспышкой коронавируса.

Когда тест показал, что маски не соответствуют нормам качества, распределение остального заказа было остановлено.

Уточняется, что маски не отвечали требованиям безопасности, так как они не прикрывали лица врачей и медсестер и не могли предотвратить проникновение частиц вируса Covid-19.

Напомним, 29 марта в Киев прибыл второй самолет с медицинским оснащением для украинских медиков, полицейских и военных. В том числе в Украину привезли 1,8 миллионов медицинских масок.