Принцесса Испании Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра короля Филиппа VI, умерла от коронавируса в Париже. Ее похоронили 27 марта, однако о кончине стало известно лишь сейчас.

Об этом сообщается в Twitter издания EHA News.

"Испанская принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская стала первой королевской особой, умершей от коронавируса. 86-летняя принцесса умерла в Париже, а в Мадриде состоялись похороны. Король Фелипп VI и королева Летиция сдали отрицательный результат на вирус", - указано в сообщении.

По информации Insider, 86-летняя женщина скончалась 26 марта в Париже, а уже 27 марта ее похоронили на родине. О смерти Марии Терезы сообщил ее брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский. Известно, что у монаршей особы не было мужа и детей.

Напомним, у британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. По его словам, у него были симптомы коронавируса, включая температуру и кашель. По совету врача, Джонсон сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат. Сейчас британский премьер сидит в самоизоляции и продолжает работу в удаленном режиме.

Как сообщала "Страна", князь Монако Альбер II, у которого 17 марта диагностировали коронавирус, признался, что болезнь началась у него с насморка. Он также рассказал о других симптомах заболевания у себя.

Также "Страна" писала, что британская королева Елизавета II в последний раз виделась с принцем Чарльзом, который заразился коронавирусом, 12 марта.