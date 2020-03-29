Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об усилении карантина в стране в связи с распространением коронавируса Covid-19. Работников всех предприятий, которые считаются некритическими, отправят на две недели на карантин с сохранением зарплаты.

Об этом сообщает Politico.

"Сейчас очень тяжелые, грустные, горькие дни. Но они имеют решающее значение, поскольку во время них мы должны оценить сами себя. И тогда у нас будет целая жизнь, чтобы помнить, что в трудные времена, сопротивляясь, объединившись, Испания достигла успеха", - сказал он.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 9 апреля. Они призваны сократить количество поездок между регионами страны. К такому решению правительство страны подталкивали местные власти.

Напомним, министерство здравоохранение Испании утверждает, что число смертей от коронавируса за сутки составило 838, всего в стране от Covid-19 погибли 6 528 человек.

Также "Страна" писала, что по состоянию на воскресенье, 29 марта, в мире от коронавируса скончалось 30 852 человека. Всего вирусной инфекцией заразилось 664 924 человека, а вылечилось - 140 222.