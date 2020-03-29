Правительственные чиновники в США используют данные о местонахождении миллионов смартфонов, чтобы отследить перемещения американцев во время пандемии коронавируса. При этом данные о геолокации пользователей поступают не от операторов мобильной связи, а от участников рекламного рынка.

Об этом в субботу, 28 марта, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в органах власти.

Сообщается, что цель американских властей состоит в том, чтобы создать портал для федеральных, штатных и местных чиновников, который будет содержать данные о геолокации в 500 городах по всей территории США. Журналисты отметили, что информация о геолокации является обезличенной. Однако власти, видя исключительно маршрут перемещения человека, могут сопоставить его с должностью, которую он занимает или другой публично открытой информацией, чтобы идентифицировать пользователя.

Источники издания отметили, что Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) регулярно получают отчеты, основанные на данных о местоположении, через специальную коалицию технологических компаний и поставщиков данных - все они работают совместно с Белым домом и правительством

В свою очередь CDC и Белый дом не комментируют эту информацию.

По последним данным ВОЗ в США количество зафиксированных случаев коронавируса перевалило за 85 тысяч. Умерли 1243 инфицированных человека.

Так, пока США уже во всю следят за своими гражданами для предотвращения распространения коронавируса, в Германии только собираются пойти на такой резонансный шаг.

А вот в Израиле власти ввели автоматическую геопозиции людей. Так власти пытаются получить информацию о соблюдении карантина в стране.