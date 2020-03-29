В Никополе Днепропетровской области в ночь с 28 на 29 марта местный житель убил полицейского, после чего спрятал его тело в полиэтиленовом мешке в багажник. Подозреваемого задержали.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Патрульные полицейские около 01:00 29 марта остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 56-летний никополец, рядом сидел его 35-летний сын. Правоохранители во время проверки документов мужчин нашли в багажнике полиэтиленовый мешок с телом. Оказалось, что это оперуполномоченный Никопольского отдела полиции.

По предварительным данным, у 56-летнего никопольца возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. От полученного огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу. 56-летний мужчина задержан.

Уголовное производство возбуждено по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, в Киевской области пьяный хулиган напал на полицейского, когда тот оформлял ДТП.