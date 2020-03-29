Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов обратился в силовые ведомства России с требованием возбудить уголовное дело против жителя аннексированного полуострова, который будучи зараженным коронавирусом Covid-19, нарушил самоизоляцию. Из-за него на самоизоляцию отправились 78 человек.

Слова "чиновника" приводит ТАСС.

"Есть первый случай заражения... должны быть уголовные дела. Человек самоизоляцию не соблюдал, он знал, что карантин не соблюдает. Из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело", - сказал он.

В то же время руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что зараженной посетил медицинский центр, где заразил сотрудника во время медосмотра.

Кроме того, установлен круг лиц, с которыми контактировал зараженный. Это 78 человек. Все они отправились на самоизоляцию или обсервацию.

Напомним, эпидемическая ситуация на территории аннексированного Россией Крыма весьма и весьма далека от благополучной. В больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса в аннексированном Крыму грозят уголовной ответственностью тем, кто был за границей по украинскому паспорту и скрывает это.