Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров урежет зарплату и премии государственным чиновникам и членам наблюдательных советов до конца 2020 года.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса", - указано в сообщении.

По словам Шмыгаля, до конца этого года госслужащие, которые получают оплату в размере более 10 минимальных зарплат (что сейчас составляет около 47 тысяч гривен), должны довольствоваться половиной этой суммы. Это не касается чиновников, которые активно противостоят распространению коронавируса и имеют отношение к национальной безопасности и обороне.

В то же время до конца 2020 года на 30% будет урезан оклад и премии глав и членов наблюдательных советов на государственных предприятиях и в госкомпаниях.

"Итак, начнем просмотр Госбюджета с себя", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, перед введением карантина, призванного не допустить распространение коронавируса, средняя реальная зарплата в Украине составила 10 847 гривен. Это на 120 грн (1,4%) больше чем в январе.

Как сообщала "Страна", в условиях тотального карантина из-за пандемии коронавируса курьеры стали одними из самых востребованных работников на рынке труда. Однако одна из компаний по доставке - Glovo - в разгар карантина решила снизить курьерам зарплату на 35%, а не наоборот повысить ее.