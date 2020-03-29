Тотальный 12-недельный карантин обойдется бюджету Израиля в $67 миллиардов. Это составляет 17,7% от ВВП страны.

Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает издание "Калькалист" со ссылкой на данные в Минфине.

При этом если израильские власти не решатся на долгую изоляцию из-за распространения SARS-CoV-2, ущерб окажется в два раза меньше - $33 миллиарда. В случае полного карантина на 8 недель бюджет страны потеряет $48,5 миллиардов или 12,8% ВВП. Однако частичный карантин той же длительности обойдется в $26 миллиардов.

Тем не менее, израильские экономисты рассматривают более оптимистичный вариант развития эпидемии, согласно которому Израиль сможет победить коронавирус за пять недель. В этом случае, ущерб полного карантина составит $35,3 миллиарда, а частичного - $18,9 миллиардов.

В то же время правительство Израиля готовится к ужесточению карантинных мер в стране, но несмотря на это, полная остановка экономики, по мнению членов Кабмина, не случится.

Стоит отметить, что по последним данным Международной организации здравоохранения в Израиле зафиксировано 3460 случаев коронавирусной инфекции, из которых только 12 - летальные.

Напомним, что недавно, в разгар карантина, "предприниматели" из Украины пытались вывезти в Израиль 21 тысячу медицинских масок.

Ранее мы писали, что Израиль ввел систему цифрового слежения за своими гражданами. Так власти пытаются получить информацию о соблюдении карантина в стране.