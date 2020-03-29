Директор депортамента здоровья ОГА Херсонской области Виктор Короленко рассказал, что в Генической районной больнице скончался мужчина 1975 года рождения. Быстрый тест на коронавирус у него показал позитивный результат.

Об этом он рассказал в своем посте на Facebook.

"Вчера, 28 марта с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат. Также отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавирус", - говорится в сообщении.

Короленко также уточнил, что сейчас ожидаются результаты проверки. Но на всякий случай, уже был установлен круг лиц, которые контактировали с мужчиной.

"Ждем подтверждения или опровержения диагноза. Сейчас выявляем всех контактных лиц, чтобы в случае подтверждения диагноза, все службы имели возможность оперативно отреагировать", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/Виктор Короленко

Напомним, в четверг, 26 марта, в Херсонской областной государственной администрации подтвердили первый лабораторно доказанный случай коронавирусной инфекции в регионе. Заболевшей оказалась женщина.

До этого "Страна" писала, что Служба безопасности Украины арестовала жительницу Херсонской области, которая в соцсетях писала о том, что коронавирус - это "биологическое оружие" США, которое вышло из-под контроля.