Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя обратился к гражданам с призывом отказаться от посещения храмов на фоне эпидемии коронавируса Covid-19. Примером для него стала преподобная Мария Египетская.

Слова священнослужителя приводит "Эхо Москвы".

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской", — сказал он.

Патриарх Кирилл уточнил, что пример Марии Египетской "свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись".

Мария Египетская — христианская святая, которая провела 47 лет в пустыне в уединении, соблюдая пост.

Ранее "Страна" писала, что по словам мэра Москвы Сергея Собянина, количество зараженных коронавирусом Covid-19 в городе превысило тысячу человек. Как заявил чиновник, болезнь "перешла в новую стадию".

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19. Они были впервые прочитаны в российских храмах в воскресенье, 22 марта.