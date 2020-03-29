Кабмин не стал урезать финансирование Минкульта и Минобразования в рамках пересмотра бюджета для финансирования борьбы с коронавирусом в Украине.

Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены", - сообщил глава правительства. Тем не менее пока неизвестно, какие источники финансирования Стабилизационного фонда Украины вместо вышеперечисленных установил Кабмин.

Шмыгаль также указал, на что будут потрачены деньги в пересмотренном бюджете на этот год:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;

денежная помощь пенсионерам;

выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;

оказание финансовой помощи отечественному бизнесу

Премьер также пообещал поделиться деталями после утверждения проекта изменений в бюджет.

Напомним, что ранее ожидалось существенное сокращение бюджета Министерства культуры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Страна" писала, почему это единственная разумная мера из всех, которые предлагало правительство по сокращению бюджетных расходов. По статье расходов Минкульта шли миллионы гривен на различные проекты по "патриотическому воспитанию", которые осваивались разного рода националистическими организациями.

Каким образом Кабмин предлагает пересмотреть бюджет можно прочитать здесь.