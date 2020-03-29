В Испании число смертей от коронавируса за сутки составило 838, всего в стране от Covid-19 погибли 6 528 человек.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Испании.

Так, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, в Испании зафиксировали 78 797 случаев коронавируса, в том числе 6 549 в течение последних суток. За последние 24 часа от Covid-19 погибли 838 человек, это новый "рекорд", а также это на 6 больше, чем накануне - тогда умерли 832 больных.

По состоянию на воскресенье Испания является второй после Италии наиболее пострадавшей страной в Европе по количеству погибших в связи с Covid-19. В Италии по состоянию на вечер 28 марта число погибших превысило 10 000 человек.

По данным министерства здравоохранения Испании, госпитализированы около 43 400 больных, из них 4 907 - в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса уже 14 709 человек.

Скриншот, инфографика: Twitter/ Ministerio de Sanidad

Напомним, по состоянию на воскресенье, 29 марта, в мире от коронавируса скончалось 30 852 человека. Всего вирусной инфекцией заразилось 664 924 человека, а вылечилось - 140 222.