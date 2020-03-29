Сегодня умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко. Ранее у него был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины, бывший замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице Facebook.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал он.

Олег Мищенко был заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.

Скриншот: Лев Партсхаладзе в Фейсбук

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев коронавируса. При этом у 109 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. От заболевания погибли 9 человек.

Стоит отметить, что в Киеве число заразившихся достигло 82 человек. От Covid-19 выздоровели двое жителей столицы.