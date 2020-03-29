По состоянию на утро пятницы, 27 марта, в Нью-Йорке у 512 полицейских обнаружили коронавирус. За сутки число заразившихся Covid-19 правоохранителей увеличилось на 161.

Об этом сообщает CNN.

Так, среди 512 заразившихся коронавирусом нью-йоркских полицейских 442 имеют право носить форму, еще 70 - гражданские сотрудники полиции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможном объявлении карантина в штате Нью-Йорк и прилегающих к нему регионах. Речь шла о введении ограничительных мер на две недели. При этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо утверждал, что не в курсе о подобных планах.

Также мы писали, что по состоянию на 29 марта в США зафиксировали 124 665 случаев заражения Covid-19.