В "ЛНР" изолизровали 221 человека в рамках борьбы с коронавирусом. Фото: Flickr

В больницах "ЛНР", в рамках борьбы с распространением коронавируса, на обсервации находится 221 человек. Пациента с положительным тестом на SARS-CoV-2 еще раз проверят на эту инфекцию.

Об этом в воскресенье, 29 марта, рассказал главный санитарный врач "республики" Дмитрий Докашенко.

Сообщается, что все госпитализированные прибыли из регионов, где зафиксирован коронавирус. При этом симптомов у 221 человека, находящихся на обсервации замечено не было. 

"Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают. По гражданину, госпитализированному вчера, проводятся дополнительные тесты", - заявил Докашенко.

Напомним, что 28 марта на территории так называемой "ЛНР" был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Однако в "минздраве" сепаратистов отметили, что диагноз не является окончательным.

Ранее мы писали, что по словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на неподконтрольной территории Донбасса нет тестов для определения коронавируса.

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