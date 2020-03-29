В больницах "ЛНР", в рамках борьбы с распространением коронавируса, на обсервации находится 221 человек. Пациента с положительным тестом на SARS-CoV-2 еще раз проверят на эту инфекцию.

Об этом в воскресенье, 29 марта, рассказал главный санитарный врач "республики" Дмитрий Докашенко.

Сообщается, что все госпитализированные прибыли из регионов, где зафиксирован коронавирус. При этом симптомов у 221 человека, находящихся на обсервации замечено не было.

"Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают. По гражданину, госпитализированному вчера, проводятся дополнительные тесты", - заявил Докашенко.

Напомним, что 28 марта на территории так называемой "ЛНР" был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Однако в "минздраве" сепаратистов отметили, что диагноз не является окончательным.

Ранее мы писали, что по словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на неподконтрольной территории Донбасса нет тестов для определения коронавируса.