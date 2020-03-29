В ближайшее время Украину накроет холодный арктический воздух, из-за чего местами столбики термометров будут показывать до 9 гралусов мороза. Это может сказаться на раннецветущих плодовитых деревьях, которые могут не перенести такой погоды.

Как сообщает Укргидрометцентр, местами Украину накроют дожди.

"31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 мороза (31 марта в центральных областях от 3 мороза до 3 тепла ), днем 1-6 тепла. Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников", - говорится в сообщении

Согласно прогнозу синоптиков, похолодание до -9 ниже нуля будет в Карпатах. Днем там ожидается от 0 до -5 по Цельсию.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине закрепилась настоящая весна.

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