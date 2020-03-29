По состоянию на 11:30 29 мата в Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 82 человек. А двое жителей столицы вылечились от Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко.

По его словам, заболели четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка, а также трое мужчин - от 33-х до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.

Кличко добавил, что шестеро киевлян, которые заболели, - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу №4.

"Из положительного - двое киевлян, имевших заболевания Covid-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - написал Кличко.

Скриншот: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, "Страна" следит за происходящим в мире и Украине 29 марта в связи с пандемией коронавируса и публикует онлайн-хроники.