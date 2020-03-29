Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал для Украины краткосрочную экономическую рецессию из-за карантина. Вскоре после нее страна восстановится, благодаря инвестициям в государственный сектор.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Шок цепочки снабжения и сбыта в Украине возможно скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальное цепочки добавленной стоимости. Украина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса", - заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Он отметил, что в Украине сократится ВВП, что вызовет сокращение поступлений от налогов. Кроме того, Патроне считает, что в этом году украинским политикам нужно поставить в приоритет завершение переговоров с Международным валютным фондом и погашение внешнего долга.

По словам представителя ЕБРР, банковская система Украины находится в хорошем состоянии, чтобы преодолеть этот кризис.

Напомним, Всемирный банк и Международный валютный фонд выступили с заявлением о том, что в связи с эпидемией коронавируса необходимо временно заморозить взимание долгов с бедных стран мира.

Также "Страна" писала, что в понедельник Рада рассмотрит законопроект, который призван поддержать бизнес, пострадавший от антивирусного карантина в Украине.