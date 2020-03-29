Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма с призывом оставаться дома каждой семье в стране.

К письму Джонсона также приложена листовка, которая содержит руководство по мытью рук, объяснение симптомов коронавируса, правительственные правила по выходу из дома и советы по защите уязвимых людей.

Об этом информирует официальный аккаунт главы правительства в Twiiter.

"Если очень много людей одновременно будут серьезно больны - система здравоохранения не сможет справиться с нагрузкой. Мы должны замедлить распространение болезни и уменьшить количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, чтобы спасти как можно больше жизней. Именно поэтому мы даем вам одну простую инструкцию: оставайтесь дома", - пишет Джонсон.

Так, британский премьер призвал граждан покидать дом только ради похода за продуктами, к врачу и на работу. При этом Джонсон подчеркнул, что правительство будет делать все возможное, чтобы улучшить материальное положение британцев, доход которых пострадал из-за карантина. По словам премьера, "правительство сделает все возможное, чтобы помочь гражданам свести концы с концами и положить еду на стол".

Джонсон также высоко оценил работу врачей, медсестер и других людей, которые осуществляют уход за пациентами с коронавирусом.

Стоит отметить, что сами по себе бумажные письма от уже зараженного SARS-CoV-2 премьера Британии могут потенциально быть опасны для их получателей. Так, по данным исследователей из университета Квинсленда в Австралии, коронавирус может оставаться на бумажных поверхностях до 24 часов.

Скриншот: Премьер-министр Великобритании в Твиттер

Напомним, что недавно тест на коронавирус у 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат.

Ранее мы писали, что члены британского продолжают один за другим заражаться коронавирусом. Так о позитивном результате теста сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.