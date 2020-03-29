Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество зараженных коронавирусом Covid-19 в городе превысило тысячу человек. Как заявил чиновник, болезнь "перешла в новую стадию".

Об этом он сообщил в воскресенье, 29 марта.

"Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - сказал он.

В связи с этим Собянин призвал россиян в ближайшие дни постараться находиться дома.

Обратим внимание, что за сутки в России зафиксировали 270 новых случаев заражения коронавирусом, увеличив общий показатель до 1534 человек.

Напомним, правительство РФ на фоне ситуации с распространением коронавируса рассматривает возможность ограничения передвижения по всей стране, а также планирует остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.

Также "Страна" писала, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса. При этом, готовую к применению вакцину ожидается получить не ранее чем через 11 месяцев.