В городе Умань Черкасской области у шестимесячного младенца обнаружили коронавирус. Малыша уже доставили в больницу с остальными зараженными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава города Александр Цебрий.

"Вчера в нашу инфекционную больницу обратились шесть человек. У них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. И сегодня у нас есть подтвержденных четыре случая заражения в городе Умань. Из четырех инфицированных - один ребенок шести месяцев. Все они находятся в нашей инфекционной больнице", - написал политик.

Видео: Facebook/ Александр Цебрий

Кроме того, глава города призвал граждан не поддаваться панике, придерживаться карантина и личной гигиены. Также Цебрий отметил, что необходимо заботиться о людях в возрасте и предлагать им свою помощь.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Анна Скороход, у которой недавно обнаружили коронавирус, рассказала, что тест на Covid-19 ей удалось сдать с третьего раза, показав депутатскую корочку.

Как сообщала "Страна", в Кировоградской области за прошедшие сутки были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции. Так, в Украине могло не остаться регионов, где не был бы обнаружен Covid-19, однако из списка пораженных вирусом областей исключили Николаевскую.