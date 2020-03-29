Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе утверждает, что страна оказалась на грани неуправляемой эпидемии коронавируса Covid-19.

Слова чиновника цитирует в воскресенье, 29 марта, российский "Интерфакс".

"Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. (...) Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании... А ведь эти страны гораздо сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения. Мы находимся перед реальной опасностью", - сказал он.

Уточним, что в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Его ввели на месяц – с 21 марта по 21 апреля. Кроме этого, на территории Марнеульского и Болнисского муниципалитетов действует строгий режим карантина.

Напомним, Грузия из-за угрозы распространения коронавируса приостановила регулярное авиасообщение со всеми странами с субботы, 21 марта.

До этого мы писали, что власти Грузии 16 марта запретили въезд в страну всем иностранцам. Предполагалось, что это временное решение, которое должно было продлиться две недели.