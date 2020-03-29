В Кировоградской области за прошедшие сутки были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции. Так, в Украине могло не остаться регионов, где не был бы обнаружен Covid-19, однако из списка пораженных вирусом областей исключили Николаевскую.

Об этом в воскресенье, 29 марта, во время брифинга сообщил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Появились первые 4 случая в Кировоградской области, поэтому по факту нет ни одной области, где не было бы зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. В то же время остается без случаев Николаевская - мы в прошлом отчете подавали ее как область с зарегистрированным случаем, но после верификации данных перенесли его к Киевской области", - заявил Ляшко.

Таким образом в Николаевской области по состоянию на 29 марта не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

Напомним, что по последним данным Минздрава в стране зафиксировано 418 случаев коронавируса. Из них 9 летальных.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий в закрытой на карантин Украине.