Второй самолет из Китая с медицинским оснащением для украинских медиков, полицейских и военных приземлился в Борисполе.

Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Так, в посылках с надписью "Keep calm and love Ukraine" (Сохраняте спокойствие и любите Украину - Ред.) в страну передали 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 миллионов медицинских масок и другие противоэпидемические средства.

Фото: Кирилл Тимошенко в Фейсбук

Теперь груз отправится на логистический склад, откуда уже сегодня в обед медоснащение будет направлено в каждый регион Украины. Также этой ночью ожидается вылет еще одного самолета из Борисполя в Китай за следующей партией оборудования.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс ПЦР-тестов отдельной доставкой", - пишет Тимошенко.

Напомним, что в понедельник, 23 марта, украинский военный самолет Ил-76 доставил в Киев 250 тысяч тестов на коронавирус Сovid-19 и аппараты ИВЛ из Китая.

Ранее мы писали, что Испания вернула китайскому производителю некачественные тесты на коронавирусную инфекцию. Стоит отметить, что такие же у КНР закупила и Украина.