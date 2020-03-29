В министерстве иностранных дел Украины утверждают, что по состоянию на вечер субботы, 28 марта, на карантине в различных странах мира находится 171 наш гражданин.

Как передает пресс-служба ведомства, больше всего украинцев пребывает в Польше.

"По состоянию на 20:00 28 марта, на карантине украинцы находятся в следующих странах: Австралия - 1, Азербайджан - 1, Бельгия - 1, Бразилия - 16, Вьетнам - 9, Италия - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нигерия - 2, Нидерланды - 1, ОАЭ - 3, Польша - 107, Румыния - 5, РФ – 1", - говорится в сообщении.

Также в МИД уточнили, что при содействии дипломатов в страну вернулись 129 716 украинцев.

Фото: t.me/Coronavirus_Info_MFA

Напомним, по данным Минздрава, к вечеру 28 марта в Украине официально зафиксировано 356 случаев инфицирования Covid-19.Всего зафиксировано 9 летальных случаев от Covid-19.

"Страна" также рассказывала, что как закрывали украинскую границу в субботу, 28 марта.