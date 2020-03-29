В Киеве приземлился спецрейс с 359 украинцами, которых доставили из Нью-Йорка. Всем прибывшим в аэропорту измерили температуру.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Михаил Комодовский.

Скриншот: Twitter/ Миша Комадовский.

"28 марта спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киеве. Граждане и резидентов (США - ред.). Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажира не предлагая еду. По прилету всем измерили температуру", - написал он.

На одном из фото Комадовского видно, что, из-за отсутствия еды, пассажиры были вынуждены питаться собственными припасами.

Фото: Twitter/ Миша Комадовский.

Как сообщала "Страна", в Тернопольской области возросло количество зараженных коронавирусом Covid-19. Сейчас известно про 44 человека с инфекцией. Среди них есть 24 медика, 4 ребенка и один священник.

Также "Страна" писала, что в Украине зафиксировано 418 случаев коронавируса, из них 109 пациентов человек заразились за последние сутки.