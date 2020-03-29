Одессита, зараженного коронавирусом, выписали из больницы, сославшись на отрицательный результат теста. Однако, все же госпитализировав инфицированного, пациенту предложили лечиться за "нереально большие деньги".

Об этом сообщил госпитализированный в одесской инфекционной больнице украинец Шахин Асадов на своей странице в Facebook.

По его словам, Шахин, узнав о призыве президента Зеленского к украинцам вернуться домой из-за пандемии коронавируса, он купил последний билет на самолет Берлин-Киев и прилетел в "Жуляны" 16 марта. По приезду мужчина прошел температурный контроль в аэропорту и через несколько часов на маршрутке добрался домой в Одессу.

"Далее я держал связь с женой и она по моему приезду обзвонила все инстанции: и горячую линию, и службу скорой помощи. Информировала их о том, что возвращается муж именно из Берлина, из очага эпидемии (коронавируса - Ред.). 17 числа у меня поднялась резко температура под 38,5, приехала скорая и госпитализировала меня в инфекционную больницу на ул. Луи Пастера, 3. Здесь сделали экспресс-тест, который выявил неналичие, то есть отрицательный ответ (тест не подтвердил коронавирус - Ред.).", - говорит Асадов.

По словам одессита, на следующий день его выпустили из медучереждения. Через некоторое время у Шахина снова поднялась температура и он решил прийти в "инфекционку" своим ходом. Там он в среду, 25 марта, узнал о том, что пройденный им тест на коронавирус оказался положительным.

"Сейчас я нахожусь в палате, в изоляторе, врачи прописали аппараты, которые стоят нереально больших денег. И на самом деле, я даже не знаю чего ожидать дальше", - резюмировал Шахин.

После публикации одессита в Facebook, журналисты "Радио Свобода" связались с Асадовым, который сообщил им, что за первые два дня в больнице он потратил около 25 тысяч гривен. При этом только иммуномодулятор "Биовен" стоил 17 тысяч гривен. По словам пациента, ему также пришлось купить медработникам халаты и другие лекарства.

"Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого этих денег?" - говорит Шахин.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в закрытой на карантин Украине, где количество зараженных коронавирусом продолжает расти.

Стоит отметить, что недавно коронавирус был обнаружен у одесситки, которая недавно вернулась из Франции.