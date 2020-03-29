В департаменте здравоохранения штата Иллинойс утверждают, что в воскресенье, 29 марта в Чикаго от коронавируса Covid-19 скончался первый младенец, которому не было еще и года.

Как передает пресс-служба ведомства, по данному факту проведут полное расследование.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - утверждает глава департамента Нгози Эзике.

Также чиновница уточнила, что около 85% смертей в Иллинойсе припадает на людей, которые старше 65 лет. За сутки там зафиксировали заражение 465 человек и смерть 13 американцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере $2 трлн, необходимой из-за пандемии коронавируса.

До этого мы писали, что первая смерть ребенка от коронавируса была зафиксирована в Китае 18 марта. О нем рассказала глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхов на пресс-конференции в Женеве.