В Монастырском районе Тернопольской области возросло количество зараженных коронавирусом Covid-19. Сейчас известно про 44 человека с инфекцией. Среди них есть 24 медика, 4 ребенка и один священник.

Об этом в воскресенье, 29 марта, рассказал заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь.

"ОФИЦИАЛЬНО. От руководства оперативного штаба. На 8:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом - 44 человека: м. Монастыриска-26, С. Швейков-7, с. Ковалевка-4 (1 летальный), С. Горишняя Слободка-2, с. Нижняя Слободка - 2, С. Бертники-1, С. Чехов-1, с. Гончаровка -1. В их числе медперсонала - 24 (7 врачей, 11 медсестер, 6 мл. медсестер), 4 ребенка, 2 госслужащих, 1 священник, 1 заведующий садиком", - говорится в сообщении.

Также Дронь рассказал, что от областного штаба по борьбе с коронавирусом были получены дезинфицирующие средства.

Скриншот: facebook.com/pavlo.dron.9

Днем ранее мы писали, что в Монастырисском районе Тернопольской области количество зараженных коронавирусом выросло до 36 человек. Из них - 21 медик.

Также "Страна" сообщала, что количество зараженных коронавирусом Covid-19 медиков в Тернопольской области возросло до 18 человек. Общее число зараженных в области составляет 35 человек.